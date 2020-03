The Dream Syndicate – The Longing

Usciti lo scorso anno con “These Times” (qui la nostra recensione), i Dream Syndicate torneranno il 10 Aprile con un nuovo lavoro in studio, The Universe Inside, in uscita sempre su Anti-. Dopo quel monolite di venti minuti che è il primo estratto The Regulator (che trovate qui), oggi è arrivata anche la seconda anticipazione The Longing, di cui qui in basso trovate il relativo videoclip: