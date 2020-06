The Fiery Furnaces – Down At The So And So On Somewhere...

A dieci anni di distanza da “Take Me Round Again” del 2009 tornano a farsi sentire i Fiery Furnaces di Eleanor e Matthew Friedberger. Lo fanno con un nuovo brano, Down At The So And So On Somewhere, in uscità come 7″ per la Third Man Records. Qui in basso l’ascolto del pezzo da Spotify e YouTube: