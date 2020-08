The Go-Go’s – Club Zero

In silenzio da quasi vent’anni, le californiane The Go-Go’s sono tornate con un nuovo brano, Club Zero, realizzato per la soundratck del documentario di Alison Ellwood a loro dedicato. Il pezzo compare ovviamente nel documentario, sebbene in una versione differente rispetto a quella ufficiale che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube: