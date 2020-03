I The Killers usciranno il 29 Maggio su Island con Imploding The Mirage, il loro nuovo lavoro in studio anticipato adesso dall’ascolto del primo estratto Caution, brano che vanta il featuring alla chitarra di Lindsey Buckingham. Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube, mentre vi ricordiamo che la band arriverà in Italia a Luglio per una data del tour a supporto del disco.