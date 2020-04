The Killers – Fire In Bone

I The Killers sarebbero dovuti uscire il 29 Maggio su Island con Imploding The Mirage, il loro nuovo lavoro in studio. Il disco, così come tantissimi altri, è stato rinviato a data da destinarsi, ma oggi abbiamo comunque un secondo estratto da ascoltare dopo Caution (che trovate qui). Si tratta di Fire In Bone, qui in basso da Spotify e YouTube: