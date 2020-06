The Killers – My Own Soul’s Warning

I The Killers sarebbero dovuti uscire il 29 Maggio su Island con Imploding The Mirage, il loro nuovo lavoro in studio. Il disco è stato rinviato e non è ancora stata rivelata la nuova data d’uscita, ma oggi dopo Caution (che trovate qui) e Fire In Bone (che trovate qui) è possibile ascoltare anche il terzo estratto My Own Soul’s Warning. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube: