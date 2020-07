The Killers – My Own Soul’s Warning

I The Killers usciranno il 21 Agosto su Island con Imploding The Mirage, il loro nuovo lavoro in studio. Sono tre le anticipazioni che abbiamo già avuto modo di ascoltare, Caution (che trovate qui), Fire In Bone (che trovate qui) e My Own Soul’s Warning, brano quest’ultimo che adesso ha anche un videoclip ufficiale. Eccolo: