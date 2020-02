The Killers: una data a Luglio

Nel corso del 2020 i The Killers usciranno con “Imploding The Mirage”, il loro nuovo lavoro in studio. Non conosciamo ancora l’esatta data di pubblicazione, ma da oggi sappiamo che il relativo tour a supporto passerà anche dall’Italia, a Luglio, per una data. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

12 LUGLIO @ IPPODROMO SNAI SAN SIRO, MILANO

Biglietti disponibili tramite prevendita MyLiveNation dalle ore 10:00 di giovedì 13 Febbraio; tramite vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 14 Febbraio. I biglietti, in quanto soggetti alla nuova normativa, saranno nominali.