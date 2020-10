The Kills – Raise Me

Uscirà l’11 Dicembre su Domino Little Bastards, la nuova raccolta di b-side, demo e rarità dei The Kills, materiale registrato tra il 2002 e il 2009. Per anticiparla, Alison Mosshart e Jamie Hince hanno diffuso oggi il videoclip di Raise Me, demo risalente al 2008. Eccolo: