Fermi a “Drift” del 2018 (qui la nostra recensione), i The Men sono pronti a tornare con un nuovo lavoro in studio. Il disco si intitolerà Mercy e uscirà il 14 Febbraio su Sacred Bones, già anticipato dal video del primo estratto Children All Over The World (che trovate qui) cui si è aggiunto adesso anche l’ascolto di Breeze. La trovate qui in basso da Spotify e YouTube: