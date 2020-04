Ultimamente I The National sono in vena di retrospettive: dopo aver annunciato la ristampa per il decennale di “High Violet”, la band di Matt Berninger ha diffuso un “lost video” per Hard To Find, brano contenuto in “Trouble Will Find Me” del 2013 (qui la nostra recensione). Il video è stato recuperato in un vecchio hard disk direttamente dal regista Michael Brown e adesso è disponibile su YouTube, eccolo: