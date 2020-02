The Psychedelic Furs – Don’t Believe [AUDIO]

Sta per interrompersi uno dei silenzi discografici più lunghi, addirittura ventinove anni. L’1 Maggio, infatti, uscirà su Cooking Vinyl Made Of Rain, l’ottavo lavoro in studio degli Psychedelic Furs, il primo da “World Outside” del 1991. Per anticiparlo, la band ha diffuso l’ascolto del primo estratto Don’t Believe, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme a tracklist e copertina del disco:

01 The Boy That Invented Rock & Roll

02 Don’t Believe

03 You’ll Be Mine

04 Wrong Train

05 This’ll Never Be Like Love

06 Ash Wednesday

07 Come All Ye Faithful

08 No-One

09 Tiny Hands

10 Hide The Medicine

11 Turn Your Back On Me

12 Stars