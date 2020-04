The Psychedelic Furs – No-One

Dopo ventinove anni di assenza, l’1 Maggio sarebbero dovuti tornare gli Psychedelic Furs con Made Of Rain, il loro ottavo lavoro, il primo da “World Outside” del 1991. L’uscita del disco è stata rimandata al 31 Luglio e adesso, dopo l’ascolto di Don’t Believe (che trovate qui) e You’ll Be Mine (che trovate qui), la band ha diffuso anche il terzo estratto No-One, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: