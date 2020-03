Sta per interrompersi uno dei silenzi discografici più lunghi, addirittura ventinove anni. L’1 Maggio, infatti, uscirà su Cooking Vinyl Made Of Rain, l’ottavo lavoro in studio degli Psychedelic Furs, il primo da “World Outside” del 1991. Per anticiparlo, la band aveva già diffuso l’ascolto del primo estratto Don’t Believe (che trovate qui), cui si è aggiunto adesso anche quello di You’ll Be Mine, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):