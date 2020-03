The Sisters Of Mercy: due date a Settembre

A fine mese i Sisters Of Mercy avrebbero dovuto suonare all’Alcatraz di Milano per la loro unica data italiana, saltata così come tutti gli altri eventi sul territorio nazionale. La buona notizia di oggi è che l’appuntamento è milanese verrà recuperato a Settembre; la buonissima è che la band suonerà anche a Roma. Ecco il dettagli delle date:

15 SETTEMBRE @ ORION, CIAMPINO (RM)

16 SETTEMBRE @ ALCATRAZ, MILANO

I biglietti già acquistati per la data di Marzo di Milano saranno validi anche per la data di Settembre. I nuovi biglietti per entrambi i concerti saranno disponibili dalle ore 10:00 di venerdì 13 Marzo, per Milano su TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket, per Roma su TicketOne.