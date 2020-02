The Sonics: una data ad Aprile

Con ormai più di cinquant’anni di carriera sul groppone, i Sonics torneranno in Italia nel mese di Aprile per un unico appuntamento che li vedrà esibirsi con la formazione che potete leggere qui in basso insieme ai dettagli della data:

29 APRILE @ SPAZIO211, TORINO

– Rob Lind: Saxophone & Vocal

– Dusty Watson: Drum

– Sam Bolle: Bass & Vocal

– Jake Cavaliere: Keys & Vocal

– Evan Foster: Guitar & Vocal