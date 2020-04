Gli Strokes pubblicheranno questo venerdì il loro nuovo lavoro in studio, il primo da “Comedown Machine” del 2013. Il disco si intitolerà The New Abnormal ed è già stato anticipato da At The Door (che trovate qui) e Bad Decisions (che trovate qui), cui si è aggiunto adesso anche l’ascolto di Brooklyn Bridge To Chorus. Lo trovate qui in basso da Spotify e YouTube: