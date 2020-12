Thom Yorke, Burial & Four Tet – Her Revolution / His Rope...

A distanza di quasi dieci anni dal doppio singolo “Ego / Mirror” (2011) tornano a collaborare insieme Thom Yorke, Burial e Four Tet. I tre, infatti, hanno licenziato un vinile limitato a sole 100 copie, completamente nero e disponibile (ma ovviamente già sold out) presso un paio di negozi londinesi. Her Revolution e His Rope, queste le due tracce che contiene, sono già state diffuse in via non ufficiale su YouTube, eccole: