Thom Yorke in acustico a Londra in apertura ai Massive Attack

Lo show da healdiner dei Massive Attack all’interno del londinese All Points East è diventato oggi più speciale di quanto non fosse già: il 24 Maggio a Victoria Park, infatti, in apertura per le leggende del trip hop ci sarà niente poco di meno che Thom Yorke, per un set esclusivo in acustico. Da non sottovalutare anche il resto della line-up della giornata, con Young Fathers, Neneh Cherry, Sevdaliza, etc. A Luglio, poi, Yorke arriverà anche in Italia per una data del suo tour.

🌙 We’re honoured to announce one of the most respected names in UK music culture, Thom Yorke, will be joining us for a solo acoustic set on Sun 24 May. ❯



Tickets for Massive Attack’s headline show are on sale now ❯ https://t.co/nwz4tvAMsA pic.twitter.com/jKlCIjAWCu — All Points East (@allpointseastuk) March 2, 2020