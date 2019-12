Thom Yorke in corsa per un Oscar

Alla cerimonia degli Oscar 2020 potrebbe finirci anche Thom Yorke (che quest’anno ci ha deliziati con il suo nuovo lavoro solista “Anima”, che abbiamo recensito qui). Il leader dei Radiohead, infatti, fa parte della shortlist resa nota oggi dall’Academy per chi andrà a far parte della cinquina candidata all’Oscar per il miglior brano originale. Yorke s’è guadagnato la possibilità grazie a Daily Battles, brano realizzato insieme a Flea dei Red Hot Chili Peppers per “Motherless Brooklyn” di Edward Norton. Insieme a Yorke, candidati fra gli altri anche Pharrell Williams, Elton John e Beyoncé. Vi ricordiamo che Yorke sarà in Italia a Luglio per una data del suo tour.