Thundercat – Fair Chance [AUDIO]

A tre anni dal meraviglioso “Drunk” del 2017 (qui la nostra recensione), il 3 Aprile tornerà Thundercat con il suo nuovo lavoro in studio, It Is What It Is, in uscita su Brainfeeder. Il disco, prodotto dallo stesso Stephen Bruner insieme a Flying Lotus, vedrà la solita massiccia presenza di featuring. Dopo i primi due estratti Black Qualls (che trovate qui) e Dragonball Durag (che trovate qui), oggi è arrivato anche l’ascolto di Fair Chance, brano che vanta i featuring di Ty Dolla $ign e Lil B. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube: