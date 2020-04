Thundercat – Interstellar Love [AUDIO]

A tre anni dal meraviglioso “Drunk” del 2017 (qui la nostra recensione), domani tornerà Thundercat con il suo nuovo lavoro in studio, It Is What It Is, in uscita su Brainfeeder. Il disco, prodotto dallo stesso Stephen Bruner insieme a Flying Lotus, vedrà la solita massiccia presenza di featuring. Dopo Black Qualls (che trovate qui), Dragonball Durag (che trovate qui) e Fair Chance (che trovate qui), l’ultima anticipazione è l’ascolto di Interstellar Love. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube: