Thurston Moore, storico fondatore dei Sonic Youth, tornerà a esibirsi in Italia a Giugno per due date, la prima in solo e la secondo insieme alla band che l’accompagna da quando ha intrapreso il suo percorso solista post-Sonic Youth. Qui in basso i dettagli degli appuntamenti:

5 GIUGNO @ ANFITEATRO ROMANO, TERNI (SOLO)

6 GIUGNO @ OFF TUNE FESTIVAL, PRATO (CON BAND)