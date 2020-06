Dopo aver diffuso nelle scorse settimane un bel po’ di materiale d’archivio dei Sonic Youth, Thurston Moore ha adesso annunciato anche il suo nuovo lavoro solista, che si intitolerà By The Fire e uscirà il 25 Settembre. Per anticiparlo ha diffuso il videoclip del primo estratto Hashish, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Hashish

02 Cantaloupe

03 Breath

04 Siren

05 Calligraphy

06 Locomotives

07 Dreamers Work

08 They Believe In Love (When They Look At You)

09 Venus