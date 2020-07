Anche Tom Morello ha deciso di farsi sentire nella battaglia contro il razzismo che da qualche tempo sta imperversando, più del solito, negli Stati Uniti. Lo fa con un pezzo inedito, Stand Up, realizzato in collaborazione con The Bloody Beetroots, Dan Reynolds (Imagine dragons) e Shea Diamond, brano i cui ricavati saranno devoluti a organizzazioni impegnate nella sensibilizzazione sul tema. Qui in basso l’ascolto del pezzo da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):