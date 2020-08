Toni Cornell ha coverizzato Black dei Pearl Jam per il Lolla2020

Si è inaugurato ieri sera il weekend del Lolla2020, il grande evento in streaming organizzato per supplire, almeno in piccolissima parte, alla cancellazione del festival vero e proprio. Tra le tante esibizioni di repertorio e i contributi inediti di parecchi artisti che sono stati trasmessi, nella prima giornata s’è fatta notare Toni Cornell, figlia di Chris che, non nuova a incursioni canore, ha coverizzato niente poco di meno che Black, uno dei classici dei Pearl Jam, tra i più cari amici del padre. Qui in basso il video della performance: