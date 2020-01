Torres – Dressing America [VIDEO]

“Three Futures”, pubblicato nel 2017 (qui la nostra recensione), è stato il primo e ultimo album inciso da Torres per la 4AD, prima che il rapporto con l’etichetta finisse in maniera burrascosa. Torres tornerà il 31 Gennaio, stavolta su Merge, con il suo nuovo lavoro in studio, Silver Tongue, già anticipato dall’ascolto di Good Scare (che trovate qui) e Gracious Day (che trovate qui), cui si è aggiunto oggi anche il videoclip di Dressing America. Lo trovate qui in basso, mentre vi ricordiamo che Torres sarà in Italia a Marzo per una data del tour a supporto dell’album.