Touché Amoré – I’ll Be Your Host

Ritornati nel 2016 con “Stage Four” (qui la nostra recensione), i Touché Amoré usciranno il 9 Ottobre su Epitaph con Lament, il loro nuovo album. Dopo Deflector (che trovate qui) e Limelight (che trovate qui), la terza anticipazione dal disco è I’ll Be Your Host, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: