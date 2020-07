Touché Amoré – Limelight [AUDIO]

Ritornati nel 2016 con “Stage Four” (qui la nostra recensione), i Touché Amoré si sono fatti risentire nel 2018 con Green (che trovate qui) e nel 2019 con Deflector (che trovate qui). Scopriamo oggi che la seconda delle due tracce farò parte di Lament, il nuovo album della band in uscita il 9 Ottobre per Epitaph. Con la notizia è arrivato anche l’ascolto di Limelight, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Come Heroine

02 Lament

03 Feign

04 Reminders

05 Limelight

06 Exit Row

07 Savoring

08 A Broadcast

09 I’ll Be Your Host

10 Deflector

11 A Forecast