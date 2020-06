Travis – A Ghost [VIDEO]

I Travis hanno annunciato il loro ritorno discografico. La band scozzese, infatti, uscirà il prossimo 9 Ottobre su BMG con 10 Songs, il nuovo lavoro in studio anticipato oggi dal primo estratto A Ghost. Il brano è accompagnato da un videoclip diretto e disegnato dal frontman della band Fran Healy insieme al figlio Clay. Lo trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Waving At The Window

02 The Only Thing (feat. Susanna Hoffs)

03 Valentine

04 Butterflies

05 A Million Hearts

06 A Ghost

07 All Fall Down

08 Kissing In The Wind

09 Nina’s Song

10 No Love Lost