Disponibile da oggi su Netflix “Mank”, la nuova pellicola di David Fincher con protagonista Gary Oldman. In concomitanza con l’uscita del film è arrivata anche la relativa soundtrack, curata ancora una volta (dopo “Gone Girl”, “The Social Network” e “The Girl With The Dragon Tattoo”) dall’accoppiata Trent Reznor & Atticus Ross, ormai fulcro creativo anche dei Nine Inch Nails. Potete ascoltarla qui in basso: