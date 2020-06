Tricky – Fall Please [AUDIO]

Dopo un periodo parecchio difficile a livello personale, con la morte della figlia ventiquattrenne, Tricky è pronto a tornare con un nuovo lavoro in studio. Il disco si intitolerà Fall To Pieces e uscirà il 4 Settembre per False Idols, l’etichetta di sua proprietà. Per anticiparlo è arrivato oggi l’ascolto di Fall Please, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video) insieme alla tracklist dell’album:

01 Thinking Of

02 Close Now

03 Running Off

04 I’m In The Doorway

05 Hate This Pain

06 Chills Me To The Bone

07 Fall Please

08 Take Me Shopping

09 Like A Stone

10 Throws Me Around

11 Vietnam