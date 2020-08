Tricky è pronto a tornare con un nuovo lavoro in studio, Fall To Pieces, in uscita il 4 Settembre per False Idols, l’etichetta di sua proprietà. Dopo Fall Please (che trovate qui) e Thinking Of (che trovate qui), oggi è arrivato anche il videoclip del terzo estratto I’m In The Doorway, brano per il quale Tricky ha collaborato con Oh Land. Lo trovate qui in basso, mentre vi ricordiamo che il tour a supporto del disco passerà anche dall’Italia, a Febbraio, per un unico appuntamento.