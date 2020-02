Il 6 Marzo tornerà Tricky con un nuovo EP, intitolato 20,20 e in uscita su False Idols, etichetta di proprietà dello stesso Tricky. Per anticiparlo, ecco che è arrivato oggi l’ascolto di Lonely Dancer, brano che vede la collaborazione di Tricky con la musicista Anika. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla (breve) tracklist dell’EP:

01 Hate This Pain (feat. Marta)

02 Lonely Dancer (feat. Anika)

03 M