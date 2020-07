Tricky è pronto a tornare con un nuovo lavoro in studio, Fall To Pieces, in uscita il 4 Settembre per False Idols, l’etichetta di sua proprietà. Dopo il primo estratto Fall Please (che trovate qui), adesso è possibile ascoltare anche Thinking Of, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube. Vi ricordiamo che il tour a supporto del disco passerà anche dall’Italia, a Febbraio, per un unico appuntamento.