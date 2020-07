Tricky è pronto a tornare con un nuovo lavoro in studio, Fall To Pieces, in uscita il 4 Settembre per False Idols, l’etichetta di sua proprietà. Il tour a supporto del disco passerà anche dall’Italia, a Febbraio, per un unico appuntamento. Ecco i dettagli della data:

27 FEBBRAIO @ MAGAZZINI GENERALI, MILANO

Biglietti disponibili dal 22 Luglio solo su DICE