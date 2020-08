Il loro ultimo album è “The Long Walk” del 2018, ma adesso i newyorkesi Uniform sono pronti a tornare con un nuovo lavoro in studio. Il disco si intitolerà Shame e uscirà l’11 Settembre su Sacred Bones. Dopo Delco (che trovate qui) e Dispatches From The Gutter (che trovate qui), il terzo estratto è la title track, che trovate in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube: