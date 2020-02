U.S. Girls – 4 American Dollars

Ferma a “In A Poem Unlimited” del 2018, Meg Remy aka U.S. Girls uscirà il 6 Marzo su 4AD con Heavy Light, il nuovo lavoro in studio del collettivo che rappresenta. Per anticiparlo aveva già diffuso il videoclip del primo estratto Overtime (che trovate qui), cui si è aggiunto oggi anche quello del secondo 4 American Dollars. Eccolo: