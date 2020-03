Waxahatchee – Can’t Do Much

Ferma a “Out In The Storm” del 2017, Katie Crutchfield aka Waxahatchee tornerà il 27 Marzo su Merge Records con Saint Cloud, il suo nuovo lavoro in studio. Dopo il video di Fire (che trovate qui) e quello di Lilacs (che trovate qui), oggi ne è arrivato anche un terzo, Can’t Do Much. Eccolo: