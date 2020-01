Ferma a “Out In The Storm” del 2017, Katie Crutchfield aka Waxahatchee tornerà il 27 Marzo su Merge Records con Saint Cloud, il suo nuovo lavoro in studio. Per anticiparlo, ecco il video del primo estratto Fire, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Oxbow

02 Can’t Do Much

03 Fire

04 Lilacs

05 The Eye

06 Hell

07 Witches

08 War

09 Arkadelphia

10 Ruby Falls

11 St. Cloud