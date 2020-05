Ospiti dell’edizione “casalinga” del Late Show di Stephen Colbert, i Wilco di Jeff Tweedy hanno presentato un nuovo brano, Tell Your Friends. Qui in basso trovate l’ascolto del pezzo da Bandcamp e il video dell’esibizione per Colbert, con i membri della band in collegamento dalle loro case con le rispettive famiglie. L’ultimo lavoro in studio dei Wilco è “Ode To Joy”, uscito lo scorso anno (qui la nostra recensione).