Will Butler – Surrender [VIDEO]

Già nel 2015 Will Butler degli Arcade Fire aveva esordito da solista con “Policy”. La notizia di oggi è che, in attesa di saperne di più sul nuovo album della band, Butler ha annunciato il suo secondo lavoro in solo, Generations, in uscita il 25 Settembre su Merge. Insieme all’annuncio è arrivato anche il video del primo estratto Surrender, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Outta Here

02 Bethlehem

03 Close My Eyes

04 I Don’t Know What I Don’t Know

05 Surrender

06 Hide It Away

07 Hard Times

08 Promised

09 Not Gonna Die

10 Fine