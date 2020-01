Wire – Primed And Ready

Fermi a “Silver/Lead” del 2017 (qui la nostra recensione), gli inglesi Wire usciranno il 24 Gennaio con Mind Hive, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo il primo estratto Cactused (che trovate qui), oggi hanno diffuso anche il secondo Primed And Ready. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube: