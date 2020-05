Il 4 Settembre arriverà la ristampa celebrativa per il venticinquennale di “Electr-o-pura”, l’album che gli Yo La Tengo pubblicarono nel 1995. Per anticiparne l’uscita la loro etichetta, la Matador, ha diffuso il videoclip di Tom Courtenay, finora rimasto in archivio. Eccolo qui in basso: