Dopo la prima tornata di annunci di inizio mese per l’edizione 2020, il siciliano Ypsigrock Festival, in programma dal 6 al 9 Agosto prossimi a Castelbuono, in provincia di Palermo, ha svelato oggi un’altra manciata di nomi. Qui in basso la locandina col dettaglio completo delle conferme, tra cui spicca l’aggiunta dei Bombay Bicycle Club: