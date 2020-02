È arrivata oggi la prima tornata di annunci per l’edizione 2020 del siciliano Ypsigrock Festival, in programma dal 6 al 9 Agosto prossimi a Castelbuono, in provincia di Palermo. Qui in basso la locandina col dettaglio degli artisti annunciati, tra cui spiccano i DIIV e gli irlandesi The Murder Capital: