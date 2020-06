Ypsigrock: salta l’edizione 2020

Purtroppo non poteva essere altrimenti e adesso è ufficiale: salta anche l’edizione 2020 del siciliano Ypsigrock Festival che, come spiegano gli organizzatori nel post che trovate qui in basso, non avrebbe potuto svolgersi alle condizioni indicate dal Governo per gli spettacoli dal vivo. L’appuntamento per il 2021 c’è già, dal 5 all’8 Agosto.