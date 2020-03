Uscito nel 2018 con l’ottimo “Safe In The Hands Of Love”, Yves Tumor tornerà il 3 Aprile con Heaven To A Tortured Mind, il suo nuovo lavoro in studio in uscita su Warp. Dopo il primo estratto Gospel For A New Century (che trovate qui), adesso è la volta di ascoltare anche il secondo Kerosene!, qui in basso da Spotify e YouTube: