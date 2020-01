Devon Gilfillian – Black Hole Rainbow

Nativo di Philadelphia ma adottato da Nashville, Devon Gilfillian si era fatto notare nel 2016 con un eccellente extended play ricco di un blues moderno e colorato di venature gospel e soul che gli era valso un contratto discografico con la Capitol. Dopo due anni di attività live, Gilfillian torna con il suo esordio in long playing. Black Hole Rainbow mette da parte la cazzimma (e gran parte del blues) per abbracciare un soul a tratti molto radiofonico, nel quale Kiwanuka, Seal e i grandi classici Motown si ergono a numi tutelari. Gilfillian ha una voce eccellente e non si dimentica di mostrarla; l’album a metà strada si perde un po’ in uno slow tempo che fa sembrare tutti i pezzi simili, scialaquando l’impatto iniziale, ma c’è comunque molto di buono: Thank Me Later e Get Out And Get It sono gli higlights del disco. Se riuscisse a integrare stilisticamente i suoni del (superiore) EP d’esordio, non ci stupiremmo se tirasse fuori un capolavoro. Per adesso, ascoltiamo interessati.

(2020, Capitol)

01 Unchained

02 Get Out And Get It

03 The Good Life

04 Lonely

05 Thank Me Later

06 Start It Up

07 Stay A Little Longer

08 Even Though It Hurts

09 Black Hole Interlude

10 Find A Light

11 Full Disclosure

12 Stranger

IN BREVE: 3/5