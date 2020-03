Dogleg – Melee

Il debutto dei Dogleg è una delle (nuove) cose migliori che potete ascoltare in quarantena, isolamento, chiamatelo come vi pare. Ma il debutto dei Dogleg sarebbe anche una delle (nuove) cose migliori che avreste potuto ascoltare in un normalissimo pomeriggio di un normalissimo Marzo senza pandemie in corso. Perché il debutto dei Dogleg fa l’effetto di alcuni indimenticabili fratellini e sorelline usciti negli anni (e più) passati, come “Post Nothing” dei Japandroids o “Worry” di Jeff Rosenstock. E fa quell’effetto perché è un disco in cui il bilanciamento tra la bellezza delle canzoni e l’ispirazione scaturita dal divertimento di chi suona è pienissimo, completo.

Melee comincia subito con l’acceleratore pigiato: Kawasaki Backflip è, già dal titolo, un opening destinato ad assurgersi a piccolo cult, nei suoi due minuti e passa ad altissimo contenuto adrenalinico. Ma il punto è che l’acceleratore, nei trentacinque totali di durata dell’album, non viene mai – dicesi mai – mollato un attimo. L’attitudine punk-hc del quartetto è pura adesione ideologica – ed è questo che fa dell’opera una fortezza inespugnabile.

La cosa più vicina a una ballad è Wartortle che, in altro LP, per intenderci, sarebbe il pezzo assassino del lotto, con la sua coda ululata a squarciagola. Qualora ci fossero anche flessioni compositive – ed è sintomatico che ci siano, quando la posta è così volutamente unilaterale – il gruppo non dà letteralmente un attimo all’ascoltatore per accorgersene. L’unico, inattesissimo respiro, sono gli archi che chiudono Ender e insieme a lei questo fantastico esordio, come una carezza dopo una serie di calci rotanti.

Giorni che il maestro Franco Battiato non esiterebbe a definire ancora più strani possono anche essere resi leggeri da Bueno, Fox, Wrist. Se vivete un quartiere virtuoso, alle 18:00 di domani pomeriggio, mettete in play un pezzo a caso di “Melee” e vedete che effetto fa. Se non vivete un quartiere virtuoso, alle 18:00 di domani pomeriggio, mettete in play un pezzo a caso di “Melee”. E sparatelo in cuffia, cazzo.

(2020, Triple Crown)

01 Kawasaki Backflip

02 Bueno

03 Prom Hell

04 Fox

05 Headfirst

06 Hotlines

07 Wartortle

08 Wrist

09 Cannonball

10 Ender

IN BREVE: 4/5